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Кейн и Конте притормозили Гвардиолу: «Манчестер Сити» проиграл в АПЛ впервые с октября месяца

19 Февраля 2022 • 22:29 Комментировать (8)
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1.27 5.80 11.50
Через -2 ч. -34 мин.

«Тоттенхэм» Конте пожаловал в гости к «Манчестер Сити» Гвардиолы в рамках 26-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Манчестер Сити 2:3Тоттенхэм
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш РубенЛапорт ЭмерикКанселу ЖоауДе Брёйне КевинРодри ЭрнандесГюндоган ИлкайСилва БернардуФоден ФилСтерлинг Рахим
Запасные: Макати ДжонАке НатанМарез РиядФернандиньо ФернандоДелап ЛиамЛавия РомеоЗинченко АлександрСтоунс ДжонКарсон Скотт
Льорис УгоРомеро КристианДайер ЭрикДэвис БенЭмерсон ЖуниорБентанкур РодригоХёйбьерг Пьер-ЭмильСессеньон РайанКулушевски ДеянСон ХынминКейн Гарри
Запасные: Уайт ХарвиСанчес ДавинсонГоллини ПьерлуиджиДоэрти МэттБергвейн СтевенРодон ДжоСкарлетт ДейнЛукас МоураУинкс Гарри
19 февраля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

В центральном матче субботы встретились Хосеп Гвардиола и Антонио Конте. Первая встреча известнейших специалистов на территории Англии, но пока «шпоры» итальянца, конечно, не ровня испанским «горожанам». Зато было у «Тоттенхэма» преимущество в свежести. Посреди недели лондонцы отдыхали, а «Манчестер Сити» совершил вояж в Португалию, где просто унизил хозяев поля, разбив «Спортинг» со счётом 5:0.

Но «Тоттенхэм» не испугался лигочемпионских успехов соперника. Перетерпев владение «Сити» всего четыре минуты «шпоры» кольнули очень больно, открыв счёт в первой же атаке. Гарри Кейн шикарно забросил мяч за спину Диашу, в расчёте на разогнавшегося Сона. Хынмин улетел на рандеву с Эдерсоном, но бить не стал, а тоньше сыграл на набегающего Кулушевски. Деян же завершил эпизод, отметившись первым голом в составе «Тоттенхэма».

Забитый мяч подействовал на «Тоттенхэм» не лучшим образом. Футболисты Конте и так вышли играть с оглядкой на свои ворота, а теперь стали совсем зажиматься в штрафную площадь. «Сити» давление наращивал. Канселу после отменного сольного прохода бил в дальнюю «девять», но чуть-чуть не попал. Гюндоган накрутил Дайера и с линии штрафной площади пальнул в штангу. Гол назревал, уже проглядывался и наконец случился.

Кросс Рахима Стерлинга Уго Льорис смахнул неудачно. Пытаясь помешать Кевину де Брёйне, француз отыграл на Илкая Гюндогана, которому осталось лишь пробить по опустевшему створу – 1:1. На том и завершили первый тайм. Вторая половина встречи началась гораздо более спокойно, но и тут не обошлось без быстрого гола. Относительно быстрого. Но 15-й минуте тайма (на 60-й - матча) Сон выполнил закидушку в штрафную площадь, где разобрался Кейн. Гарри выскочил из-за спин защитников и в касание шарахнул в «девятку» - 1:2.

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В этот раз «Сити» не сумел моментально задавить соперника. Наоборот, Кейн мог дубль оформлять через семь минут, снова выскочив на обостряющий пас Сона. Но в этот раз его удар ногой парировал Эдерсон. Более того, Гарри вскоре забил третий гол «Тоттенхэма», чётко сыграв на отскоке в чужой штрафной площади, но его быстро отменили из-за офсайда у Деяна Кулушевски.

Взяли команды небольшую паузу, чтобы вспыхнуть в компенсированное время. Прострел Бернарду Силвы Ромеро притормозил рукой, что не ускользнула от взгляда арбитра и камер. Тейлор посмотрел повтор и указал на «точку», а Рияд Марез исполнил пенальти шикарно, пробив сильно в верхний угол. Случилось это на второй добавленной минуте, а на пятой у Гарри Кейна нашёлся ответ. «Ураган» продавил Уокера и чётким ударом в нижний угол замкнул кросс Деяна Кулушевски – 2:3. Потрясающая развязка!

«Шпоры» впервые победили после трёх поражений в АПЛ, а Хосеп Гвардиола и его «Сити» проиграли в АПЛ впервые с конца октября. Тогда тоже дома оступились «горожане», получив от лондонского же клуба «Кристал Пэлас» два безответных мяча.

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Тоттенхэм Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ТОТТЕНХЭМ
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
19 Февраля 2022 в 22:52
Блестящий матч... Конте отлично подготовил команду... Кейн лучший... Де Брейне выпал из игры... Да, и на старуху бывает проруха, он же Пеп... " Заноза в заднице" уже ближе ... Самое интересное впереди...
ингерман
19 Февраля 2022 в 22:51
ай.. пепка-физрук!.. пока до конца месяца.. дальше посмотрим.. )))!
Underdog !
19 Февраля 2022 в 22:45
Кейн бы конечно рекорды ставил если бы перешел в МС. Зверюга
snk6565
19 Февраля 2022 в 22:39
Хромой тотен наказал понтярщиков, вышедших играть как против условного Норвича...кроме Гюндогана и Силвы у шити остальные ходили в полноги...пора Пепке начинать клянчить очередной ярд
Underdog !
19 Февраля 2022 в 22:37
Хочу передать пламенный привет типа журналисту, который несколько дней назад в статье безапелляционно короновал МС. Уровень типа журналистов на ЕФ поражает.
FORZAYOU
19 Февраля 2022 в 22:33
а да Тоттенхэм! Куклачевский топ!)
skywoker
19 Февраля 2022 в 22:32
выпорот гвардиола в этом сезоне конте
готовиться к этому матчу надо было, а не к спортингу
Leonardis
19 Февраля 2022 в 22:30
Позор Гвардиолы!
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окончен Вест Хэм 1:1 Ньюкасл 1.70 3.80 5.20
окончен Брайтон 0:3 Бёрнли 1.65 3.70 5.90
окончен Ливерпуль 3:1 Норвич 1.11 9.00 27.00
окончен Астон Вилла 0:1 Уотфорд 1.65 3.85 5.50
окончен Саутгемптон 2:0 Эвертон 2.05 3.55 3.60
окончен Арсенал 2:1 Брентфорд 1.45 4.40 7.90
окончен Кристал Пэлас 0:1 Челси 5.60 3.85 1.65
19.02  20:30 Манчестер Сити ... Тоттенхэм 1.27 5.80 11.50
20.02  17:00 Лидс ... Манчестер Юнайтед 4.40 4.00 1.77
20.02  19:30 Вулверхэмптон ... Лестер 2.48 3.20 3.05
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