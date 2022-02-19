Кейн и Конте притормозили Гвардиолу: «Манчестер Сити» проиграл в АПЛ впервые с октября месяца

«Тоттенхэм» Конте пожаловал в гости к «Манчестер Сити» Гвардиолы в рамках 26-го тура АПЛ.

В центральном матче субботы встретились Хосеп Гвардиола и Антонио Конте. Первая встреча известнейших специалистов на территории Англии, но пока «шпоры» итальянца, конечно, не ровня испанским «горожанам». Зато было у «Тоттенхэма» преимущество в свежести. Посреди недели лондонцы отдыхали, а «Манчестер Сити» совершил вояж в Португалию, где просто унизил хозяев поля, разбив «Спортинг» со счётом 5:0.

Но «Тоттенхэм» не испугался лигочемпионских успехов соперника. Перетерпев владение «Сити» всего четыре минуты «шпоры» кольнули очень больно, открыв счёт в первой же атаке. Гарри Кейн шикарно забросил мяч за спину Диашу, в расчёте на разогнавшегося Сона. Хынмин улетел на рандеву с Эдерсоном, но бить не стал, а тоньше сыграл на набегающего Кулушевски. Деян же завершил эпизод, отметившись первым голом в составе «Тоттенхэма».

Забитый мяч подействовал на «Тоттенхэм» не лучшим образом. Футболисты Конте и так вышли играть с оглядкой на свои ворота, а теперь стали совсем зажиматься в штрафную площадь. «Сити» давление наращивал. Канселу после отменного сольного прохода бил в дальнюю «девять», но чуть-чуть не попал. Гюндоган накрутил Дайера и с линии штрафной площади пальнул в штангу. Гол назревал, уже проглядывался и наконец случился.

Кросс Рахима Стерлинга Уго Льорис смахнул неудачно. Пытаясь помешать Кевину де Брёйне, француз отыграл на Илкая Гюндогана, которому осталось лишь пробить по опустевшему створу – 1:1. На том и завершили первый тайм. Вторая половина встречи началась гораздо более спокойно, но и тут не обошлось без быстрого гола. Относительно быстрого. Но 15-й минуте тайма (на 60-й - матча) Сон выполнил закидушку в штрафную площадь, где разобрался Кейн. Гарри выскочил из-за спин защитников и в касание шарахнул в «девятку» - 1:2.

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В этот раз «Сити» не сумел моментально задавить соперника. Наоборот, Кейн мог дубль оформлять через семь минут, снова выскочив на обостряющий пас Сона. Но в этот раз его удар ногой парировал Эдерсон. Более того, Гарри вскоре забил третий гол «Тоттенхэма», чётко сыграв на отскоке в чужой штрафной площади, но его быстро отменили из-за офсайда у Деяна Кулушевски.

Взяли команды небольшую паузу, чтобы вспыхнуть в компенсированное время. Прострел Бернарду Силвы Ромеро притормозил рукой, что не ускользнула от взгляда арбитра и камер. Тейлор посмотрел повтор и указал на «точку», а Рияд Марез исполнил пенальти шикарно, пробив сильно в верхний угол. Случилось это на второй добавленной минуте, а на пятой у Гарри Кейна нашёлся ответ. «Ураган» продавил Уокера и чётким ударом в нижний угол замкнул кросс Деяна Кулушевски – 2:3. Потрясающая развязка!

«Шпоры» впервые победили после трёх поражений в АПЛ, а Хосеп Гвардиола и его «Сити» проиграли в АПЛ впервые с конца октября. Тогда тоже дома оступились «горожане», получив от лондонского же клуба «Кристал Пэлас» два безответных мяча.