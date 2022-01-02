«Ливерпуль» и «Челси» выдали спектакль, но в плюсе остался «Манчестер Сити»

В матче 21-го тура АПЛ сошлись главные преследователи «Сити» - «Челси» и «Ливерпуль».
|9' Мане Садио (0:1)
|26' Салах Мохамед (0:2)
|(1:2) Ковачич Матео 42'
|(2:2) Пулишич Кристиан 45'
Убойный ход «Манчестер Сити» угрожает золотой интриге АПЛ. «Горожане» сносят всех подряд, одерживают 11 побед подряд и обеспечивают себе отрыв, а переносы матчей вносят ещё большую путаницу и дарят команде Гвардиолы ещё большую фору. Тут и главные преследователи вышли играть между собой, кто-то точно потеряет очки. А ведь «Сити» уже убежал на 11 очков от «Челси» и на 12 от «Ливерпуля».
Клопп перед матчем расстроил болельщиков, заявив, что 3 игрока заразились коронавирусом, ими оказались Алиссон, Фирмино и Матип, пропускавшие матч наряду с Робертсоном, Лукаку, Вернером, Джеймсом, Чилуэллом, Ориги, Минамино и многими другими. Потерь великое множество с обеих сторон, и лучше к этим условиям приспособился «Ливерпуль», несмотря на то что выступал в гостях.
Быстрым голом отметились «красные» после ошибки Чалоба. Довольно простой заброс из глубины Натаниэль не сумел сыграть, а мяч подхватил Садио Мане. Сенегалец на скорости ушёл от пары защитников, легко оббежал Менди и пробил уже в пустые ворота – 0:1. «Челси» выглядел растеряно. Лондонцы атаковали, но будто сами не верили в свои силы. «Ливерпуль» же почти каждую атаку завершал ударом в створ ворот и на исходе получаса сделал серьёзную заявку на победу.
Теперь уже заброс из глубины на стал добычей защитника «Челси» - Александр-Арнольд из глубины отличным кроссом пустил в прорыв Мо Салаха, а египтянин несмотря на острый угол пальнул мощно и точно в ближний – 0:2. Могли лондонцы ещё в меньшинстве остаться почти сразу, но Тейлор посмотрел повтор и не стал удалять Маунта за активное использование локтей в верховой борьбе.
Вместо это случился мегакамбэк «Челси». Матео Ковачич поймал отскок после подачи со штрафного и метров с 23-х так приложился с лёту, что мяч вонзился в штангу и оказался в сетке. А в компенсированное к первому тайму время Кристиан Пулишич получил передачу от Канте, влетел в штрафную площадь и мощно пробил под перекладину, не оставив шансов Келлехеру – 2:2. Второй тайм после такого концерта выглядел гораздо скучнее.
Конечно, «Челси» и «Ливерпуль» продолжили играть на встречных курсах, но уже без прежнего задора. Мохамед Салаха пытался метров с 30 перекинуть Эдуарда Менди – голкипер выручил «Челси», хотя сначала сам начудил. Затем Менди парировал опасный удар Мане под штангу. Не скучал и молодой Келлехер, не допустивший дубль Пулишича. Кристиан с разворота бил из пределов штрафной площади – кипер справился.
В итоге «Челси» и «Ливерпуль» поделили очки в дуэли немецких тренеров, отстреляв все свои голы в первом тайме. Результат, конечно же, на руку «Манчестер Сити», отрыв в 10 очков от второго места смотрится очень солидно.
я тоже не заметил
оказывается большую часть матча не было претендента на зм журжинью
Несмотря на то, что Челси не победил, удовольствие получено.
Лучше такая ничья, чем позорная судейская победа.
Бан пользователя