«Ливерпуль» и «Челси» выдали спектакль, но в плюсе остался «Манчестер Сити»

В матче 21-го тура АПЛ сошлись главные преследователи «Сити» - «Челси» и «Ливерпуль».

Убойный ход «Манчестер Сити» угрожает золотой интриге АПЛ. «Горожане» сносят всех подряд, одерживают 11 побед подряд и обеспечивают себе отрыв, а переносы матчей вносят ещё большую путаницу и дарят команде Гвардиолы ещё большую фору. Тут и главные преследователи вышли играть между собой, кто-то точно потеряет очки. А ведь «Сити» уже убежал на 11 очков от «Челси» и на 12 от «Ливерпуля».

Клопп перед матчем расстроил болельщиков, заявив, что 3 игрока заразились коронавирусом, ими оказались Алиссон, Фирмино и Матип, пропускавшие матч наряду с Робертсоном, Лукаку, Вернером, Джеймсом, Чилуэллом, Ориги, Минамино и многими другими. Потерь великое множество с обеих сторон, и лучше к этим условиям приспособился «Ливерпуль», несмотря на то что выступал в гостях.

Быстрым голом отметились «красные» после ошибки Чалоба. Довольно простой заброс из глубины Натаниэль не сумел сыграть, а мяч подхватил Садио Мане. Сенегалец на скорости ушёл от пары защитников, легко оббежал Менди и пробил уже в пустые ворота – 0:1. «Челси» выглядел растеряно. Лондонцы атаковали, но будто сами не верили в свои силы. «Ливерпуль» же почти каждую атаку завершал ударом в створ ворот и на исходе получаса сделал серьёзную заявку на победу.

Теперь уже заброс из глубины на стал добычей защитника «Челси» - Александр-Арнольд из глубины отличным кроссом пустил в прорыв Мо Салаха, а египтянин несмотря на острый угол пальнул мощно и точно в ближний – 0:2. Могли лондонцы ещё в меньшинстве остаться почти сразу, но Тейлор посмотрел повтор и не стал удалять Маунта за активное использование локтей в верховой борьбе.

Вместо это случился мегакамбэк «Челси». Матео Ковачич поймал отскок после подачи со штрафного и метров с 23-х так приложился с лёту, что мяч вонзился в штангу и оказался в сетке. А в компенсированное к первому тайму время Кристиан Пулишич получил передачу от Канте, влетел в штрафную площадь и мощно пробил под перекладину, не оставив шансов Келлехеру – 2:2. Второй тайм после такого концерта выглядел гораздо скучнее.

Конечно, «Челси» и «Ливерпуль» продолжили играть на встречных курсах, но уже без прежнего задора. Мохамед Салаха пытался метров с 30 перекинуть Эдуарда Менди – голкипер выручил «Челси», хотя сначала сам начудил. Затем Менди парировал опасный удар Мане под штангу. Не скучал и молодой Келлехер, не допустивший дубль Пулишича. Кристиан с разворота бил из пределов штрафной площади – кипер справился.

В итоге «Челси» и «Ливерпуль» поделили очки в дуэли немецких тренеров, отстреляв все свои голы в первом тайме. Результат, конечно же, на руку «Манчестер Сити», отрыв в 10 очков от второго места смотрится очень солидно.