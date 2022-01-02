Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» и «Челси» выдали спектакль, но в плюсе остался «Манчестер Сити»

02 Января 2022 • 21:25 Комментировать (6)
Челси
2:2
Ливерпуль
окончен

В матче 21-го тура АПЛ сошлись главные преследователи «Сити» - «Челси» и «Ливерпуль».

Протокол игры  
Челси 2:2 Ливерпуль
    9' Мане Садио (0:1)
    26' Салах Мохамед (0:2)
(1:2) Ковачич Матео 42'    
(2:2) Пулишич Кристиан 45'    
Менди Эдуар Чалоба Трево   70' (Жоржиньо II (   70') Силва Тьяго Рюдигер Антонио Аспиликуэта Сесар Канте Н'Голо Ковачич Матео Алонсо Маркос Маунт Мэйсон Пулишич Кристиан   17' Хаверц Кай   79' (Хадсон-Одои Каллум (   79')
Запасные: Вейл Харви Сарр Маланг Баркли Росс Lewis Hall Зиеш Хаким Аррисабалага Кепа Ньигес Сауль
Келлехер Каомхин Александер-Арнольд Трент Конате Ибраима   83' Ван Дейк Виргил Цимикас Костас Хендерсон Джордан Фабиньо Энрике Милнер Джеймс   69' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   69') Салах Мохамед Жота Диогу   69' (Кейта Наби (   69') Мане Садио   1'   90' (Джонс Кёртис (   90')
Запасные: Гомес Джо Фильо Марсело Уильямс Неко Адриан Сан-Мигель Бек Оуэн Мортон Тайлер
02 января. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Убойный ход «Манчестер Сити» угрожает золотой интриге АПЛ. «Горожане» сносят всех подряд, одерживают 11 побед подряд и обеспечивают себе отрыв, а переносы матчей вносят ещё большую путаницу и дарят команде Гвардиолы ещё большую фору. Тут и главные преследователи вышли играть между собой, кто-то точно потеряет очки. А ведь «Сити» уже убежал на 11 очков от «Челси» и на 12 от «Ливерпуля».

Клопп перед матчем расстроил болельщиков, заявив, что 3 игрока заразились коронавирусом, ими оказались Алиссон, Фирмино и Матип, пропускавшие матч наряду с Робертсоном, Лукаку, Вернером, Джеймсом, Чилуэллом, Ориги, Минамино и многими другими. Потерь великое множество с обеих сторон, и лучше к этим условиям приспособился «Ливерпуль», несмотря на то что выступал в гостях.

Быстрым голом отметились «красные» после ошибки Чалоба. Довольно простой заброс из глубины Натаниэль не сумел сыграть, а мяч подхватил Садио Мане. Сенегалец на скорости ушёл от пары защитников, легко оббежал Менди и пробил уже в пустые ворота – 0:1. «Челси» выглядел растеряно. Лондонцы атаковали, но будто сами не верили в свои силы. «Ливерпуль» же почти каждую атаку завершал ударом в створ ворот и на исходе получаса сделал серьёзную заявку на победу.

Теперь уже заброс из глубины на стал добычей защитника «Челси» - Александр-Арнольд из глубины отличным кроссом пустил в прорыв Мо Салаха, а египтянин несмотря на острый угол пальнул мощно и точно в ближний – 0:2. Могли лондонцы ещё в меньшинстве остаться почти сразу, но Тейлор посмотрел повтор и не стал удалять Маунта за активное использование локтей в верховой борьбе.

Вместо это случился мегакамбэк «Челси». Матео Ковачич поймал отскок после подачи со штрафного и метров с 23-х так приложился с лёту, что мяч вонзился в штангу и оказался в сетке. А в компенсированное к первому тайму время Кристиан Пулишич получил передачу от Канте, влетел в штрафную площадь и мощно пробил под перекладину, не оставив шансов Келлехеру – 2:2. Второй тайм после такого концерта выглядел гораздо скучнее.

Конечно, «Челси» и «Ливерпуль» продолжили играть на встречных курсах, но уже без прежнего задора. Мохамед Салаха пытался метров с 30 перекинуть Эдуарда Менди – голкипер выручил «Челси», хотя сначала сам начудил. Затем Менди парировал опасный удар Мане под штангу. Не скучал и молодой Келлехер, не допустивший дубль Пулишича. Кристиан с разворота бил из пределов штрафной площади – кипер справился.

В итоге «Челси» и «Ливерпуль» поделили очки в дуэли немецких тренеров, отстреляв все свои голы в первом тайме. Результат, конечно же, на руку «Манчестер Сити», отрыв в 10 очков от второго места смотрится очень солидно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (6)
Регистрация
Рейтинг комментариев
just a man
02 Января 2022 в 21:44
СИТИ ЧЕМПИОН! Просто на голову сильнее всех. Мечты о чемпионстве других команд останутся мечтами. Ливерпуль обязан был проходить еле живых пенсов и создать видимость борьбы за чемпионство, но не срослось.
Oleg-Chelsea
02 Января 2022 в 21:44
Качественный футбол с обоих сторон, получил удовольствие. Ничья - это правильный счет. Не верил в Челси, что вернут интригу. Браво, очень приятно!!! Ливеру тоже успехов.
skywoker
02 Января 2022 в 21:42
кого то не хватало на поле у челси, никто не заметил?
я тоже не заметил
оказывается большую часть матча не было претендента на зм журжинью
Vaisili0k
02 Января 2022 в 21:36
С одной стороны жалко фанатов Ливерпуля, потому что судья подарил Челси ничью, с другой стороны, решив не показывать красную карточку Маунту судья обеспечил зрелищную и насыщенную игру. Чуть больше 60 минут футбола высочайшего качества от обеих команд. Отдельно хотел бы восхититься Александром-Арнольдом, 6-7 филигранных пасов, как рукой выдал. Лучше б он вместо Цимикаса угловые подавал, грек не умеет, а Трент, даже с непривычного фланга лучше бы разыгрывал, как мне кажется. Оба гола Челси получились красивыми, вот разница между Жоржиньо и нормальными футболистами. Самоотдача Ковачича и то как Канте успевает во всех зонах и видит поле показатели класса. Пулишич всё ещё странный для меня футболист, вроде иногда старается, а вроде как большую часть времени бесполезен. Может Челси не его команда просто.
Oleg-Chelsea
02 Января 2022 в 21:42
Что значит "не показал красную карточку"??? Маунт вообще карточки не получил. А вот Мане нужно было сразу красную карточку, а не желтую давать и игра бы была другой.
fireland
02 Января 2022 в 21:32
Игра огненная конечно.
Несмотря на то, что Челси не победил, удовольствие получено.
Лучше такая ничья, чем позорная судейская победа.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Брентфорд 2:1 Астон Вилла 3.05 3.25 2.40
окончен Лидс 3:1 Бёрнли
окончен Эвертон 2:3 Брайтон 2.75 3.10 2.75
окончен Челси 2:2 Ливерпуль 2.65 3.40 2.65
03.01  20:30 Манчестер Юнайтед ... Вулверхэмптон 1.55 4.15 6.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Января
21:33 · Англия. Премьер-лига
Гол Салаха в ворота «Челси» стал его 200-м голевым действием за «Ливерпуль»
21:15 · Англия. Премьер-лига
Бенитес призывает критиков «Эвертона» не искать виноватых
21:00 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готов отдать 60 миллионов евро за молодого полузащитника «Челси» 1
20:50 · Англия. Премьер-лига
Мане получил самую быструю жёлтую карточку в АПЛ с сезона 2006/07
19:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» опережает «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Кесси
19:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» летом хочет приобрести Райса
19:17 · Англия. Премьер-лига
Конте: Льорис любит «Тоттенхэм», а «Тоттенхэм» любит его
19:03 · Англия. Премьер-лига
Ди Канио: «Челси» и «Интер» смотрятся лучше без Лукаку 1
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Ливерпуль» - 2:2 (закончен) 7
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон», «Лидс» и «Брентфорд» победно ворвались в новый год
18:52 · Англия. Премьер-лига
Алиссон, Матип, Фирмино и Лукаку пропускают матч «Челси» - «Ливерпуль»
18:40 · Англия. Премьер-лига
Конфликтовавшего с Клоппом арбитра в последний момент сняли с матча «Челси» – «Ливерпуль»
18:25 · Англия. Премьер-лига
Рангник не позволит Кавани уйти в январе
15:15 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку может вернуться в Италию, но не в «Интер» 3 слухи
14:21 · Англия. Премьер-лига
​Тухель: «Чтобы догнать «Манчестер Сити», может понадобиться больше сезона»
Все новости
Рекомендуем