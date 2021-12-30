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​Лукаку: «Меня не устраивает ситуация в «Челси»

30 Декабря 2021 • 22:12 Комментировать (1)
Челси
...
Ливерпуль
3.00 3.55 2.30
02.01 19:30

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку высказался по поводу своей ситуации в лондонском клубе.

«Меня не устраивает ситуация в «Челси». Это нормально. Думаю, тренер выбрал другую систему, но я должен продолжать работать и оставаться профессионалом. Я не доволен ситуацией, но я работяга, и я не должен сдаваться», - сказал Лукаку в интервью для итальянского Sky, полная версия которого выйдет 31 декабря.

Также Ромелу Лукаку отметил, что он должен был уйти из «Интера» по-другому, поговорив сначала с болельщиками.

Стоит сказать, что Ромелу Лукаку забивал в каждом из двух последних матчей за «Челси». Предположительно, интервью для Sky было записано несколько недель назад.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Element-22
30 Декабря 2021 в 22:19
правильно как-то спорт. дир. Эвертона сказал: это - большой ребёнок. ни от куда по-человечьи не уходил. типичная чупакабра.
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