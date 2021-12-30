​Лукаку: «Меня не устраивает ситуация в «Челси»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку высказался по поводу своей ситуации в лондонском клубе.

«Меня не устраивает ситуация в «Челси». Это нормально. Думаю, тренер выбрал другую систему, но я должен продолжать работать и оставаться профессионалом. Я не доволен ситуацией, но я работяга, и я не должен сдаваться», - сказал Лукаку в интервью для итальянского Sky, полная версия которого выйдет 31 декабря.

Также Ромелу Лукаку отметил, что он должен был уйти из «Интера» по-другому, поговорив сначала с болельщиками.

Стоит сказать, что Ромелу Лукаку забивал в каждом из двух последних матчей за «Челси». Предположительно, интервью для Sky было записано несколько недель назад.