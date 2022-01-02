​Лукаку может пропустить матч с «Ливерпулем» из-за нашумевшего интервью

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку может пропустить воскресный матч Премьер-лиги Англии против «Ливерпуля». Как сообщает Goal.com, рулевой лондонской команды Томас Тухель может таким образом наказать бельгийского футболиста за нашумевшее интервью. В нём Лукаку сказал, что недоволен своей ситуацией в «Челси». Оказывается, интервью не было согласовано с представителями клуба.

Томас Тухель уже успел прокомментировать заявления Ромелу Лукаку. Немецкий специалист сказал, что недоволен ими из-за шума, который они наделали

«Челси» и «Ливерпуль» начнут матч в 19:30. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.