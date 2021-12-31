​Клопп: «Похоже, «Манчестер Сити» ни капли не пострадал от коронавируса и травм»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами за два дня до матча Премьер-лиги с «Челси». Немецкий тренер не только сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в команде, но и отметил, что лидирующий «Манчестер Сити» не сталкивается с подобными проблемами.

«Похоже, «Манчестер Сити» ни капли не пострадал от коронавируса и травм», - сказал Клопп.

Отметим, что пока ни один матч с участием «Манчестер Сити» в Премьер-лиге не переносился. Команда Хосепа Гвардиолы на текущую минуту лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.