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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гол Салаха в ворота «Челси» стал его 200-м голевым действием за «Ливерпуль»

02 Января 2022 • 21:33 Комментировать
Челси
2:2
Ливерпуль
окончен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил второй гол своей команды в выездном матче против «Челси». Этот мяч стал 200-м голевым действием Салаха в составе «Ливерпуля».

Отметим, что этот гол стал уже седьмым, который Салах забил в ворота «Челси», за который выступал с 2014 по 2015 год. В этом сезоне египтянин забил за «Ливерпуль» 16 голов и отдал 9 голевых передач в АПЛ.

Матч против «Челси» закончился ничьей со счетом 2:2. Это значит, что теперь «Ливерпуль» отстает от лидирующего «Манчестер Сити» в таблице АПЛ на 9 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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