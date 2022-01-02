Гол Салаха в ворота «Челси» стал его 200-м голевым действием за «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил второй гол своей команды в выездном матче против «Челси». Этот мяч стал 200-м голевым действием Салаха в составе «Ливерпуля».

Отметим, что этот гол стал уже седьмым, который Салах забил в ворота «Челси», за который выступал с 2014 по 2015 год. В этом сезоне египтянин забил за «Ливерпуль» 16 голов и отдал 9 голевых передач в АПЛ.

Матч против «Челси» закончился ничьей со счетом 2:2. Это значит, что теперь «Ливерпуль» отстает от лидирующего «Манчестер Сити» в таблице АПЛ на 9 очков.