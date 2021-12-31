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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Лукаку: «Мы с Тухелем пытаемся найти друг друга»

31 Декабря 2021 • 14:13 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
3.05 3.55 2.30
02.01 19:30

В последний день 2021 года на итальянском Sky вышла полная версия интервью Ромелу Лукаку, отрывки из которого уже наделали немало шума. Бельгийский форвард «Челси» высказался по поводу работы под руководством Томаса Тухеля.

«Мы с Тухелем пытаемся найти тактическую схему, в которой сможем найти друг друга и способ помогать команде, потому что ситуация в турнирной таблице Премьер-лиги немного сложна. Тренер сделал свой выбор, и я лишь продолжаю работать. В какой-то момент я поговорю с Тухелем, и мы посмотрим», - слова Лукаку на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель
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