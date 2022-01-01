​«Ливерпуль» остался без Клоппа перед матчем с «Челси»

В преддверии матча Премьер-лиги против «Челси» «Ливерпуль» остался без главного тренера. Пресс-служба клуба сообщает о том, что Юрген Клопп сдал положительный тест на COVID-19. Немец пропустит воскресную игру, доверив управление командой представителям своего штаба.

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» пройдёт в воскресенье, 2 января. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

На текущий момент «Челси» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место (42 очка в 20 матчах), а «Ливерпуль» - третье (41 очко в 19 матчах).