​Тухель решил не включать Лукаку в состав из-за его слов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель решил не включать Ромелу Лукаку в состав команды на воскресный матч английской Премьер-лиги против «Ливерпуля». Об этом стало известно The Athletic.

На днях Ромелу Лукаку дал итальянскому Sky интервью, которое наделало шума. Бельгийский футболист сказал, что ситуация в «Челси» его не устраивает, и что в будущем он хотел бы снова оказаться в «Интере».

Матч двадцать первого тура чемпионата Англии между «Челси» и «Ливерпулем» стартует 2 января в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult.