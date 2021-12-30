«Это безумие»: Жоржиньо – о правиле трёх замен в АПЛ

Полузащитник «Челси» Жоржиньо обратился к руководству английской Премьер-лиги, высказав свое недовольство регламентом чемпионата. Футболист считает, что в период новой волны заражений коронавируса лиге стоит разрешить делать пять замен в матче, учитывая насыщенный график.

«Нам очень сложно, практически нет времени на отдых. Игры раз в три дня, а нам не дают делать пять замен. Это безумие. Если не предпринять меры, то травм станет гораздо больше, а это повлияет на уровень футбола», - цитирует Жоржиньо beIN Sports.

Напомним, что в среду «Челси» в очередной раз потерял очки в АПЛ, отстав от лидеров «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в турнирной таблице.