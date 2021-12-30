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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Это безумие»: Жоржиньо – о правиле трёх замен в АПЛ

30 Декабря 2021 • 18:07 Комментировать (2)
Челси
...
Ливерпуль
3.00 3.55 2.30
02.01 19:30

Полузащитник «Челси» Жоржиньо обратился к руководству английской Премьер-лиги, высказав свое недовольство регламентом чемпионата. Футболист считает, что в период новой волны заражений коронавируса лиге стоит разрешить делать пять замен в матче, учитывая насыщенный график.

«Нам очень сложно, практически нет времени на отдых. Игры раз в три дня, а нам не дают делать пять замен. Это безумие. Если не предпринять меры, то травм станет гораздо больше, а это повлияет на уровень футбола», - цитирует Жоржиньо beIN Sports.

Напомним, что в среду «Челси» в очередной раз потерял очки в АПЛ, отстав от лидеров «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Baklanov Nick
30 Декабря 2021 в 19:08
А получать по 200 тысяч в неделю за 2-3 игры по 90 минут это не безумие))))
Попробовал бы в шахте по 8 часов поработать, клоун.
slain
30 Декабря 2021 в 19:24
А попробуй выйти на такой уровень.
99.99% что закончишь в шиннике играя за дошираки.
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