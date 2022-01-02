Алиссон, Матип, Фирмино и Лукаку пропускают матч «Челси» - «Ливерпуль»

До начала центрального матча дня в Премьер-лиге остаётся не так много времени. Стало известно о потерях команд перед этим сражением.

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку, как и предполагалось, не попал в стартовый состав из-за скандального интервью, в котором сквозило неуважение к «синему» клубу. У «Ливерпуля» потерь больше. Из-за потенциального заболевания коронавирусом на поле не будет вратаря Алиссона, а также его одноклубников Жоэля Матипа и Роберто Фирмино. Все они находятся на самоизоляции, как и главный тренер «красных» Юрген Клопп.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30. «Челси» идет на втором месте с 42 очками в активе, его соперника на один балл меньше.