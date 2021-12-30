Стало известно об огромных убытках «Челси» в период пандемии коронавируса

Британские СМИ разузнали, как изменилось состояние «Челси» по итогам последнего финансового года, который закончился в середине лета.

Журналисты BBC сообщили, что лондонский клуб понес убытки в размере 145,6 миллионов фунтов стерлингов. Это сумма, которая образовалась уже после уплаты всех налогов. При этом, оборот «синих» вырос почти на 30 миллионов евро в связи с увеличением доходов от прав на телетрансляции.

Что касается причин случившихся убытков, то главным аспектом называется пандемия коронавируса – «Челси» многое потерял из-за проведения поединков при пустых трибунах.