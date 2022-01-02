Ди Канио: «Челси» и «Интер» смотрятся лучше без Лукаку

Бывший футболист «Ювентуса» и «Милана» Паоло ди Канио раскритиковал нападающего «Челси» Ромелу Лукаку за интервью, которое бельгиец дал изданию Sky Italia.

«Лукаку забил невероятный автогол. Это было катастрофическое интервью, которое сделало несчастным всех, включая самого Лукаку», – приводит слова итальянца Football Italia. В «Интере» он выиграл Скудетто в основном благодаря своим партнерам. Команда отлично справилась бы и без него, имея в составе условного Дувана Сапату из «Аталанты». Что касается «Челси», то они тоже смотрятся лучше без Лукаку», – подытожил итальянец.

Напомним, что Томас Тухель решил наказать Лукаку за данное им интервью и оставил бельгийца вне заявки на домашний матч против «Ливерпуля». В этом сезоне нападающий провел за «Челси» 13 матчей в АПЛ, в которых отметился 5 голами.