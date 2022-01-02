Тухель: «Удаление убило бы игру, но это красная карточка»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель безапелляционно оценил эпизод на стартовых секундах матча с «Ливерпулем», когда форвард «красных» Садио Мане сыграл локтем в голову оппонента и получил только жёлтую карточку.

- Мы не будем высокомерными, чтобы считать этот матч с «Ливерпулем» «битвой не на жизнь, а на смерть». Я люблю этого футболиста [Садио Мане]. Но, пожалуйста, вспомните наш прошлый поединок против «Ливерпуля» и то, как быстро нам судья дал красную карточку… Да, удаление убило бы игру. Мне жаль, но это красная карточка, - заявил Тухель после игры.

Напомним, что «синие» пропустили два мяча к 26-й минуте, но отыгрались до перерыва - 2:2.