Стабильнее Салаха в АПЛ в атаке играл только Анри

В главном матче дня в Англии и Европе «Челси» играл против «Ливерпуля» в споре за право стать главным преследователем «Манчестер Сити». В итоге ничья 2:2, которая однозначно больше на руку «горожанам».

Один из авторов голов, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах совершил 200-е результативное действие за клуб (148 голов и 52 ассиста в 229 матчах). Также он на протяжении последних пяти сезонов неизменно набирает 25 и больше очков по системе «гол + пас». В этом чемпионате Англии у него 16 мячей и 9 результативных передач).

Только легендарный форвард «Арсенала» Тьерри Анри был стабильнее египтянина по этому показателю - семь сезонов с 1999 по 2006 год.