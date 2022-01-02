Лукаку перешёл в «Интер», но пока только в своём статусе «Фейсбука»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку, похоже, готов стать главным смутьяном в футбольном мире. Некорректное по отношению к лондонскому клубу интервью бельгийца запустило лавину событий, по итогам которых вряд ли удастся всё отыграть назад.

Главный тренер «синих» Томас Тухель поговорил с форвардом и оставил его вне заявки на важнейший матч с «Ливерпулем», который не удалось выиграть (2:2). После этого отставание от лидирующего «Манчестер Сити» увеличилось до 10 очков.

Лукаку же подливает масла в огонь. Вместо поддержки одноклубников или попытки объясниться перед болельщиками футболист в своем аккаунте в сети «Фейсбук» указал своим клубом «Интер» Милан.