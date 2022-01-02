Лукаку перешёл в «Интер», но пока только в своём статусе «Фейсбука»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку, похоже, готов стать главным смутьяном в футбольном мире. Некорректное по отношению к лондонскому клубу интервью бельгийца запустило лавину событий, по итогам которых вряд ли удастся всё отыграть назад.
Главный тренер «синих» Томас Тухель поговорил с форвардом и оставил его вне заявки на важнейший матч с «Ливерпулем», который не удалось выиграть (2:2). После этого отставание от лидирующего «Манчестер Сити» увеличилось до 10 очков.
Лукаку же подливает масла в огонь. Вместо поддержки одноклубников или попытки объясниться перед болельщиками футболист в своем аккаунте в сети «Фейсбук» указал своим клубом «Интер» Милан.
Но Лукаку прям отметился капитально. Хорошо, парень понял что развести на деньги Интер не получится, как бы он сладко не пел о прекрасной Италии и Интере в частности, и ведь как завернул красиво историю, как оказалось в Милане контракт заканчивался в 2024 году, совершенно логичное решение миланцев послать с такими запросами куда подальше, особенно в свете серьезных финансовых проблем. Не солоно хлебавши, решил закономерно смыться, учитывая уход то Конте, то Хакими.
В интервью, решил заодно подмазаться к испанским грандам и к Мюнхену. Прямым текстом заявив, что есть сначала Реал, Барса и Бавария, и потом уже только остальные, толсто намекнув, что Интер при всей его любви и поддержке тиффози, всего лишь трамплин для его личных амбиций. Можно заодно и болельщикам Мю припомнить такие потрясающие выражения, вроде: Интер вытащил меня из дерьма. На минуточку, где БигРом играл, до перехода в миланский клуб? Понятное дело, после ухода Фергюсона Мю прилично потряхивало и будет трясти еще не раз. Но ничего подобного, не позволял себе даже такой клоун как Погба.
Ну и самое смачное, скользкий намек и сомнения в тренерской квалификации Тухеля. Мол, "я такой крутой и потрясающий гений футбола, а этот физрук не знает что делать, и только лишь вставляет палки в колеса своими убогими схемами и системой игры". Угу, тренер который 2 года подряд играл в финале ЛЧ, и взявший кубок со второй попытки. И то, думается мне ПСЖ взял бы тот финал, не будь Бавария Флика такой смертоносной и лучшей футбольной махиной в 2020-м году.
Лукаку просто уникум. Хотел излить свою душу, о токсичном Лондоне и Тухеле, но почему-то забыл, что этот клуб и тренер стали чемпионами Европы без него. Хотел подмазаться к Интеру, но неуместно намекнул о том, что для него миланцы не более чем трамплин.
Ладно, с кем не бывает. Но выходка с Фэйсбуком уже ни в какие ворота. Очень и очень сложно было такое вытворить, но похоже уход Лукаку ( а не сомневаюсь, что такого плевка резкое и скорое на расправу руководство Челси не простит) будет более скандальным, в сравнении с демаршем Косты и его последующим возвратом в Атлетико.
Идиёт, думаю летом его уже не будет.
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