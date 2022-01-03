Ван Дейк: «Манчестер Сити» - явный фаворит, но всё может случиться»

«Ливерпуль» не смог удержать победный счёт в матче с «Челси» (2:2), и отставание от «Манчестер Сити», идущего на первом месте, увеличилось до 11 очков. Тем не менее, защитник «красных» Виргил ван Дейк надеется, что его команда сможет побороться за чемпионство.

- Конечно, сложно представить [что «Ливерпуль» может настичь «Сити»]. Это большой гандикап, поэтому «Манчестер Сити» - явный фаворит в борьбе за титул, но все может случиться, - заявил голландец Sky Sports.

- Мы были в такой ситуации с отрывом и были впереди, но затем всё растеряли, так что возможно всё. Мы будем фокусироваться на себе, «Челси» - на себе. Нужно просто добиваться результата, играть в хороший футбол и побеждать. Звучит просто, но сегодня вы видели, насколько это сложно, - добавил ван Дейк.