​Тухель: «Чтобы догнать «Манчестер Сити», может понадобиться больше сезона»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил уровень своей команды на фоне лидирующего в Премьер-лиге «Манчестер Сити».

«Мы должны смотреть правде в глаза. Если посмотреть на 2021 год, то «Манчестер Сити» опережает нас очков на 20. Между нами большой разрыв – и по очкам, и по забитым голам. Когда я пришёл в «Челси», то сказал, что мы должны как можно скорее сократить этот разрыв. Мы будем продолжать стараться это делать. Чтобы догнать «Манчестер Сити», может понадобиться больше одного сезона, поскольку они не перестанут становиться сильнее», - слова Тухеля на своих страницах приводит Daily Mail.