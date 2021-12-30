Кристенсен рискует пропустить матч с «Ливерпулем»

Центральный защитник «Челси» Андреас Кристенсен получил повреждение. Об этом поведал наставник команды Томас Тухель в разговоре с представителями СМИ.

По словам немецкого специалиста, у датского футболиста травма спины. Скандинавский игрок получил повреждение во время недавнего поединка чемпионата Англии против «Брайтона» (1:1). Сроки возвращения Кристенсена на поле пока неизвестны.

В этом сезоне АПЛ Андреас провел 13 матчей и получил два предупреждения.

Следующий поединок «пенсионеры» проведут на своем поле против «Ливерпуля». Встреча состоится 2 января.