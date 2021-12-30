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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кристенсен рискует пропустить матч с «Ливерпулем»

30 Декабря 2021 • 10:37 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.80 3.55 2.45
02.01 19:30

Центральный защитник «Челси» Андреас Кристенсен получил повреждение. Об этом поведал наставник команды Томас Тухель в разговоре с представителями СМИ.

По словам немецкого специалиста, у датского футболиста травма спины. Скандинавский игрок получил повреждение во время недавнего поединка чемпионата Англии против «Брайтона» (1:1). Сроки возвращения Кристенсена на поле пока неизвестны.

В этом сезоне АПЛ Андреас провел 13 матчей и получил два предупреждения.

Следующий поединок «пенсионеры» проведут на своем поле против «Ливерпуля». Встреча состоится 2 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Андреас Кристенсен
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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