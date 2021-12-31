​В «Ливерпуле» новые случаи COVID-19 за два дня до матча с «Челси»

В «Ливерпуле» были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал главный тренер команды Юрген Клопп.

«Это не круто. Я не могу сказать, кто заболел, но по составу команды это будет понятно», - слова Клоппа на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Бен Диннери.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт уже в воскресенье, 2 января. Команда Юргена Клоппа сыграет против «Челси» в Лондоне.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на девять очков при игре в запасе.