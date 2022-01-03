Сунесс: «Лукаку 29 лет, не 19, это мощнейший удар по клубу»

Экс-футболист и тренер Грэм Сунесс резко прошёлся по форварду «Челси» Ромелу Лукаку, который позволил себе некорректные высказывания в адрес клуба.

- Сложно понять, как он докатился, чтобы сделать это нелепое и разрушительное заявление, - заявил Сунесс в эфире Sky Sports. - Это полнейшее неуважение. Ему 29 лет, не 19. Это мощнейший удар по клубу, словно он сказал в раздевалке: «Ребята, больше не хочу с вами играть». Это также удар по тренеру, который должен сказать: «Тебя что-то не устраивает? Вот дверь, пошел вон!». На месте Тухеля сказал бы Лукаку, что ему нужно принести извинения каждому одноклубнику.

Напомним, что бельгиец не был включен в заявку на матч с «Ливерпулем» (2:2) по решению тренера.