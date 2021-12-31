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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Александер-Арнольд установил годовой рекорд по созданным моментам в АПЛ

31 Декабря 2021 • 18:17 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
3.05 3.55 2.30
02.01 19:30

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд в 2021 году был максимально полезен в атаке. Как сообщают специалисты футбольной статистики из Opta, Александер-Арнольд в матчах Премьер-лиги в уходящем году создал 108 моментов. Это не только лучший показатель для всех игроков в 2021 году, но и лучший показатель в рамках года для защитников за всё время наблюдений (с сезона 2003/2004).

На текущий момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От «Манчестер Сити», располагающегося на вершине, команда Юргена Клоппа отстаёт на девять зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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