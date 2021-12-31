​Александер-Арнольд установил годовой рекорд по созданным моментам в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд в 2021 году был максимально полезен в атаке. Как сообщают специалисты футбольной статистики из Opta, Александер-Арнольд в матчах Премьер-лиги в уходящем году создал 108 моментов. Это не только лучший показатель для всех игроков в 2021 году, но и лучший показатель в рамках года для защитников за всё время наблюдений (с сезона 2003/2004).

На текущий момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От «Манчестер Сити», располагающегося на вершине, команда Юргена Клоппа отстаёт на девять зачётных баллов.