Конфликтовавшего с Клоппом арбитра в последний момент сняли с матча «Челси» – «Ливерпуль»

Английский судья Пол Тирни должен был сидеть за монитором ВАР в центральном матче тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем», но в день игры ФА решила отправить его судить поединок между «Лидсом» и «Бернли».

Что примечательно, 19 декабря, во время выездного матча против «Тоттенхэма», у главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа возник конфликт с Тирни из-за удаления Эндрю Робертсона.

Главным арбитром матча «Челси» – «Ливерпуль» станет Энтони Тэйлор. Именно он судил игру между этими командами в первом круге на «Энфилде», которая закончилась ничьей 1:1. В том матче Тэйлор принял спорное решение, удалив защитника «Челси» Риса Джеймса в первом тайме за игру рукой.