Воскресный поединок Премьер-лиги между «Лидсом» и «Ливерпулем» был омрачён серьёзной травмой. 18-летний полузащитник Харви Эллиотт травмировал голеностоп и теперь будет вынужден перенести операцию, о чём сообщал мерсисайдский клуб.

Между тем, на страничке NEL Juniors в «Твиттере» появилась информация о том, что Харви Эллиотт сделал подарок игроку этой команды, выступающему за состав U-14. Парень по имени Джейкоб оказался в больнице после перелома запястья в матче. Эллиотт подарил Джейкобу футболку и бутсы.

Напомним, что «Ливерпуль» обыграл «Лидс» на выезде с крупным счётом – 3:0.

Today Jacob, who plays for our U14s Pumas, broke his wrist after a nasty fall.

He ended up in hospital next to @HarveyElliotLFC who despite his own injury gave his shirt and boots to Jacob! Who also happens to be a @LFC fan! We wish you both a speedy recovery! #classact pic.twitter.com/6cybYKWt42