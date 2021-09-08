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Премьер-лига

«Бавария», «Барселона» и «Ливерпуль» проявляют интерес к новой звезде сборной Германии слухи

08 Сентября 2021 • 11:22 Комментировать (6)
Лидс
...
Ливерпуль
12.09 18:30

Карим Адейеми, который в прошлом сезоне заявил о себе, заинтересовал ряд ведущих европейских клубов. За нападающего «Ред Булл Зальцбург» поборются «Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария».

Немецкое издание Bild сообщает, что австрийский клуб запросит за 19-летнего футболиста не менее 22 миллионов евро. «Ливерпуль» намерен уже в ближайшее время опередить конкурентов в борьбе за молодого таланта. Англичане считают, что им нужен перспективный игрок на эту позицию в связи с плохой формой Роберто Фирмино и Дивока Ориги.

Примечательно, что в сентябре Адейеми впервые был вызван в сборную Германии, а также сумел отметиться дебютным голом в матче против Армении.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Барселона Ред Булл Карим Адейеми Трансферы футбола - зима
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
08 Сентября 2021 в 12:35
Адольф Алозиевич застрелился бы, увидев состав сб. Германии.
ARTUR
08 Сентября 2021 в 11:50
Германия скоро будет просто покательно арийской )))
ингерман
08 Сентября 2021 в 12:01
ай дундук а ты знаешь ваще-то кто истинные арийцы.. и какое отношение к ним имеюц херманьцы.. )))
ARTUR
08 Сентября 2021 в 12:06
наверное твой батя ))
ингерман
08 Сентября 2021 в 12:20
ай.. истинные арийцы - это цЫганы.. ты поточняк к ним не относисся.. )))
ARTUR
08 Сентября 2021 в 12:22
ты меня очень растроил , теперь не знаю как дальше жить буду ))))))))))))))))))))))))))))))))
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