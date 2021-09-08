Карим Адейеми, который в прошлом сезоне заявил о себе, заинтересовал ряд ведущих европейских клубов. За нападающего «Ред Булл Зальцбург» поборются «Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария».

Немецкое издание Bild сообщает, что австрийский клуб запросит за 19-летнего футболиста не менее 22 миллионов евро. «Ливерпуль» намерен уже в ближайшее время опередить конкурентов в борьбе за молодого таланта. Англичане считают, что им нужен перспективный игрок на эту позицию в связи с плохой формой Роберто Фирмино и Дивока Ориги.

Примечательно, что в сентябре Адейеми впервые был вызван в сборную Германии, а также сумел отметиться дебютным голом в матче против Армении.