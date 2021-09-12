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Премьер-лига

Клопп: «Через 2-3 недели Стрёйк снова вернётся на поле, а вот Эллиотт - нет»

12 Сентября 2021 • 22:15 Комментировать
Лидс
0:3
Ливерпуль
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп эмоционально прокомментировал серьезную травму Харви Эллиотта в матче четвертого тура Премьер-лиги против «Лидса» (3:0).

- Мне все равно [была ли там показана красная карточка]. Это меня не касается. Была серьезная травма, особенно для 18-летнего футболиста. Красная карточка не важна. Через 2-3 недели он снова вернется на поле, а вот Харви - нет. Мы будем ждать его, - так высказался тренер «красных» в эфире ВВС.

Напомним, что Эллиотт получил серьезную травму голеностопа. Телережиссер даже не стал выдавать в эфир повтор стыка. Виновник инцидента Паскаль Стрёйк получил прямую красную карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Харви Эллиотт
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