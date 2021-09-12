Игрок «Ливерпуля» Эллиотт получил серьёзную травму, повтор эпизода не показывают

Неприятный инцидент случился в матче четвёртого тура Премьер-лиги между «Лидсом» и «Ливерпулем». Полузащитник гостей Харви Эллиотт получил повреждение на левом фланге, после чего врачи выбежали на поле без разрешения арбитра. Примечательно, что режиссёр телетрансляции не стал показывать повтор произошедшего, а травмированного игрока заменили на Джордана Хендерсона.

Сфоливший в том эпизоде Паскаль Стрёйк получил прямую красную карточку. «Лидс», проигрывающий со счётом 0:2, остался в меньшинстве. На 20-й минуте счет открыл Мохамед Салах, а на 50-й отличился Фабиньо.