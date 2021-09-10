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Премьер-лига

Клопп встал на защиту игроков от новых идей ФИФА

10 Сентября 2021 • 22:32 Комментировать
Лидс
...
Ливерпуль
12.09 18:30

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп жёстко прошёлся по планам ФИФА проводить чемпионаты мира в два раза чаще привычного графика.

- Нет другого подобного вида спорта с таким беспощадным календарем, - поделился своим мнением Клопп во время пресс-конференции. - Конечно, в мире есть более требовательные виды вроде легкой атлетики или марафона, но они не бегают по 20, 30 или 40 раз в год.

- Все же понимают, почему так происходит. Нам говорят, что это для того, чтобы предоставить возможности различным странам, но в итоге все упирается в деньги. Но кто-то же наконец-то должен начать понимать, что без футболистов, главных элементов нашего чудесного вида спорта, не получится играть, - добавил Клопп.

Отметим, что УЕФА вместе с различными европейскими федерациями, а также КОНМЕБОЛ выступают против реформы.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Ливерпуль Юрген Клопп
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