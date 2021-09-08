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Премьер-лига

«Ливерпуль» презентовал третий комплект формы видео

08 Сентября 2021 • 10:23 Комментировать (1)
Лидс
...
Ливерпуль
12.09 18:30

«Ливерпуль» у себя в социальных сетях представил обновленный дизайн третьего комплекта формы на предстоящий сезон. Стоит отметить, что у команды в этом году поменялся технический спонсор – мерсисайдцы сменили Warrior на Nike.

Клуб удивил болельщиков необычной раскраской. Основным цветом был выбран желтый, а некоторые части формы выполненными в клетчатом узоре. Напомним, что третий комплект команды преимущественно используют в матчах еврокубков.

В презентации приняли участие Джоржан Хендерсон, Садио Мане, Вирджил ван Дейк, Алиссон и Такуми Минамино. Свой первый поединок в желтой форме «Ливерпуль» может провести в конце сентября, когда подопечным Юргена Клоппа предстоит выезд в Португалию на игру с «Порту» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Prince of Wales
08 Сентября 2021 в 10:44
Дмитрий Ватрас, во-первых Найк сменил не Уорриор, а Нью Бэланс. Во-вторых желтый цвет - вполне обычный для 2-3 комплекта. Например, в конце девяностых - начале нулевых при Жераре Улье команда играла в желтых футболках. У меня даже есть открытки с Фаулером, Макманаманом, Оуэном и др. в жлетых футболках
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