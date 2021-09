«Ливерпуль» у себя в социальных сетях представил обновленный дизайн третьего комплекта формы на предстоящий сезон. Стоит отметить, что у команды в этом году поменялся технический спонсор – мерсисайдцы сменили Warrior на Nike.

Клуб удивил болельщиков необычной раскраской. Основным цветом был выбран желтый, а некоторые части формы выполненными в клетчатом узоре. Напомним, что третий комплект команды преимущественно используют в матчах еврокубков.

В презентации приняли участие Джоржан Хендерсон, Садио Мане, Вирджил ван Дейк, Алиссон и Такуми Минамино. Свой первый поединок в желтой форме «Ливерпуль» может провести в конце сентября, когда подопечным Юргена Клоппа предстоит выезд в Португалию на игру с «Порту» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.





Our 2021/22 @nikefootball third kit has arrived pic.twitter.com/oFT5ghLI5G