Юбилейный гол Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Лидс»

В предпоследнем матче четвёртого тура АПЛ «Лидс» принимал «Ливерпуль». «Красные» легко победили со счётом 3:0. Мохамед Салах забил свой сотый гол в Премьер-лиге, а после перерыва результативно пробили Фабиньо и Садио Мане. Победу мерсисайдцев омрачила серьезная травма 18-летнего Харви Эллиотта, за этот фол на 60-й минуте Паскаль Стрёйк получил прямую красную карточку.

«Ливерпуль» с 10 очками лидирует наряду с «МЮ» и «Челси».