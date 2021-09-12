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Премьер-лига

Юбилейный гол Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Лидс»

12 Сентября 2021 • 20:29 Комментировать
Лидс
0:3
Ливерпуль
окончен

В предпоследнем матче четвёртого тура АПЛ «Лидс» принимал «Ливерпуль». «Красные» легко победили со счётом 3:0. Мохамед Салах забил свой сотый гол в Премьер-лиге, а после перерыва результативно пробили Фабиньо и Садио Мане. Победу мерсисайдцев омрачила серьезная травма 18-летнего Харви Эллиотта, за этот фол на 60-й минуте Паскаль Стрёйк получил прямую красную карточку.

«Ливерпуль» с 10 очками лидирует наряду с «МЮ» и «Челси».

Протокол игры  
Лидс 0:3 Ливерпуль
    20' Салах Мохамед (0:1)
    50' Фабиньо Энрике (0:2)
    90' Мане Садио (0:3)
Меслье Иллан Эйлинг Люк Льоренте Диего   30'   33' (Стрёйк Паскаль (   33'   60') Купер Лиам   12' Фирпо Жуниор Филлипс Кэлвин Рафинья Диас Морено Родриго   46' (Робертс Тайлер (   46') Даллас Стюарт Харрисон Джек   68' (Джеймс Дэниэл (   68') Бэмфорд Патрик
Запасные: Клаессон Кристоффер Саммервилл Крисенсио Liam Mccarron Шеклтон Джейми Клих Матеуш Крессвел Чарли
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Матип Жоэль Ван Дейк Виргил Робертсон Эндрю Эллиотт Харви   63' (Хендерсон Джордан (   63') Фабиньо Энрике   16' Алькантара Тьяго   90' (Кейта Наби (   90') Салах Мохамед Жота Диогу   82' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   82') Мане Садио
Запасные: Гомес Джо Милнер Джеймс Келлехер Каомхин Джонс Кёртис Цимикас Костас Конате Ибраима
12 сентября. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

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окончен Лидс 0:3 Ливерпуль
13.09  22:00 Эвертон ... Бёрнли 1.66 4.1 5.2
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