Юбилейный гол Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Лидс»

В предпоследнем матче четвёртого тура АПЛ «Лидс» принимал «Ливерпуль». «Красные» легко победили со счётом 3:0. Мохамед Салах забил свой сотый гол в Премьер-лиге, а после перерыва результативно пробили Фабиньо и Садио Мане. Победу мерсисайдцев омрачила серьезная травма 18-летнего Харви Эллиотта, за этот фол на 60-й минуте Паскаль Стрёйк получил прямую красную карточку.
«Ливерпуль» с 10 очками лидирует наряду с «МЮ» и «Челси».
Протокол игры
|20' Салах Мохамед (0:1)
|50' Фабиньо Энрике (0:2)
|90' Мане Садио (0:3)
Меслье Иллан • Эйлинг Люк • Льоренте Диего 30' 33' ( Стрёйк Паскаль ( 33' ) • 60'Купер Лиам • 12'Фирпо Жуниор • Филлипс Кэлвин • Рафинья Диас • Морено Родриго 46' ( Робертс Тайлер ( 46') • Даллас Стюарт • Харрисон Джек 68' ( Джеймс Дэниэл ( 68') • Бэмфорд Патрик
Запасные: Клаессон Кристоффер • Саммервилл Крисенсио • Liam Mccarron • Шеклтон Джейми • Клих Матеуш • Крессвел Чарли
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Матип Жоэль • Ван Дейк Виргил • Робертсон Эндрю • Эллиотт Харви 63' ( Хендерсон Джордан ( 63') • Фабиньо Энрике • 16'Алькантара Тьяго 90' ( Кейта Наби ( 90') • Салах Мохамед • Жота Диогу 82' ( Окслейд-Чемберлен Алекс ( 82') • Мане Садио
Запасные: Гомес Джо • Милнер Джеймс • Келлехер Каомхин • Джонс Кёртис • Цимикас Костас • Конате Ибраима
12 сентября. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).