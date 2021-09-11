Клопп – об игре с «Лидсом»: «Стиль и философия Бьелсы отличается от остальных»

В рамках четвертого тура английской Премьер-лиги на выходных встретятся «Лидс» и «Ливерпуль». Наставник мерсисайдцев Юргенн Клопп поделился ожиданиями от противостояния.

Немецкий специалист посетил пресс-конференцию, на которой положительно высказался о команде соперника. «Стиль и философия Марсело Бьелсы отличается от остальных. Они стараются опекать футболистов на каждом участке поля. Высокая интенсивность – их фирменное оружие. Нам будет нелегко», - прокомментировал Клопп.

Стоит напомнить, что «Ливерпуль» в этом сезоне очков еще не терял, а вот «Лидс» пока выступает ниже ожиданий, имея в своем активе лишь два набранных пункта.