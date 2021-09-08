Фабиньо – о перспективах «Ливерпуля»: «Сезон будет тяжёлым»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо прокомментировал шансы своей команды на триумф в текущем сезоне.

В интервью пресс-службе клуба бразилец поделился ожиданиями от предстоящих поединок: «Вся команда настроена и готова, все в хорошем расположении духа. Сезон будет тяжелым, в АПЛ очень много сильных соперников. У нас будет немало подобных противостояний, как с «Челси». Мы хорошо начали, но необходимо так и продолжить».

Напомним, что в прошлом розыгрыше внутреннего первенства «Ливерпуль» испытывал огромные трудности, сумев включиться в борьбу за место в Лиге чемпионов лишь за несколько туров до конца чемпионата.