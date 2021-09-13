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Премьер-лига

Эллиотт выписан из больницы, но ему предстоит операция

13 Сентября 2021 • 00:31 Комментировать
Лидс
0:3
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» сделал заявление по поводу состояния здоровья полузащитника Харви Эллиотта,  который получил страшную травму в матче с «Лидсом»  в четвёртом туре чемпионата Англии.

- Харви Эллиотт выписан из больницы, получив серьезную травму голеностопа в игре против «Лидса» в воскресенье, - гласит сообщение на клубном сайте «красных».

18-летнему футболисту предстоит операция на ноге, и «Ливерпуль» обещает продолжать информировать о состоянии здоровья игрока, а также о прогнозах.

Также «Ливерпуль» от лица клуба, Эллиотта и его семьи поблагодарил парамедиков и персонал больницы Лидса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Харви Эллиотт
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окончен Лидс 0:3 Ливерпуль
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