Эллиотт выписан из больницы, но ему предстоит операция

«Ливерпуль» сделал заявление по поводу состояния здоровья полузащитника Харви Эллиотта, который получил страшную травму в матче с «Лидсом» в четвёртом туре чемпионата Англии.

- Харви Эллиотт выписан из больницы, получив серьезную травму голеностопа в игре против «Лидса» в воскресенье, - гласит сообщение на клубном сайте «красных».

18-летнему футболисту предстоит операция на ноге, и «Ливерпуль» обещает продолжать информировать о состоянии здоровья игрока, а также о прогнозах.

Также «Ливерпуль» от лица клуба, Эллиотта и его семьи поблагодарил парамедиков и персонал больницы Лидса.