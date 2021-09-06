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Премьер-лига

«Ливерпуль» заинтересован в подписании Асенсио

06 Сентября 2021 • 21:37 Комментировать
Лидс
...
Ливерпуль
12.09 18:30

«Ливерпуль», который пассивно провел летнее трансферное окно, планирует в скором времени выйти на рынок в поиске новых футболистов. Поговаривают, что мерсисайдцы всерьез настроены усилить атакующую линию, подписав Марко Асенсио из «Реала».

Испанское сетевое издание todofichajes.com уверяет, что англичане предпримут попытку приобрести полузащитника «сливочных» уже зимой. Сам Асенсио на старте сезона не пользуется доверием у наставника мадридской команды Карло Анчелотти.

Портал Transfermarkt оценивает потенциальный трансфер 25-летнего игрока в 35 миллионов евро. Напомним, что ранее появились слухи насчет ухода трех футболистов основного состава «Реала» по итогам сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Марко Асенсио Трансферы футбола - зима
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