Тьяго Алькантара: «Думаю, что я уже привык к скоростям АПЛ»

После того, как Тьяго Алькантара перебрался в «Ливерпуль» из «Баварии» прошлым летом, на испанского полузащитника обрушился шквал критики по ходу сезона.

Футболиста упрекали в том, что он очень сильно сдал в плане игровых качеств, а также не может адаптироваться к условиям английского футбола. Как оказалось, сам полузащитник полностью согласен с этим.

В интервью изданию Goal Тьяго поделился мыслями насчет предстоящего сезона: «Мне потребовался год, чтобы привыкнуть к темпу АПЛ. У меня были не самые лучшие времена, но теперь, думаю, всё будет по-другому. Я переборол все проблемы и готов доказывать свою профпригодность».

Напомним, что «Ливерпуль» в текущем розыгрыше чемпионата Англии пока не проигрывал, но Тьяго только в двух из трех матчей появился на поле, выйдя на замену.