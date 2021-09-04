Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 124 Комментарии
Премьер-лига

Тьяго Алькантара: «Думаю, что я уже привык к скоростям АПЛ»

04 Сентября 2021 • 14:50 Комментировать
Лидс
...
Ливерпуль
12.09 18:30

После того, как Тьяго Алькантара перебрался в «Ливерпуль» из «Баварии» прошлым летом, на испанского полузащитника обрушился шквал критики по ходу сезона.

Футболиста упрекали в том, что он очень сильно сдал в плане игровых качеств, а также не может адаптироваться к условиям английского футбола. Как оказалось, сам полузащитник полностью согласен с этим.

В интервью изданию Goal Тьяго поделился мыслями насчет предстоящего сезона: «Мне потребовался год, чтобы привыкнуть к темпу АПЛ. У меня были не самые лучшие времена, но теперь, думаю, всё будет по-другому. Я переборол все проблемы и готов доказывать свою профпригодность».

Напомним, что «Ливерпуль» в текущем розыгрыше чемпионата Англии пока не проигрывал, но Тьяго только в двух из трех матчей появился на поле, выйдя на замену.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
14:50 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Алькантара: «Думаю, что я уже привык к скоростям АПЛ»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд признан игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Санчо покинул расположение сборной Англии
13:24 · Англия. Премьер-лига
Райс сообщил руководству, что покинет «Вест Хэм» - клуб запросит за игрока не менее 100 миллионов евро
12:58 · Англия. Премьер-лига
Крал высказался по поводу перехода в «Вест Хэм» 1
12:13 · Англия. Премьер-лига
CIES: «МЮ» потратил больше всех на трансферном рынке после периода пандемии 1
11:44 · Англия. Премьер-лига
Клопп стал лауреатом специальной премии
11:42 · Англия. Премьер-лига
Директор «Арсенала»: «Мы верим в наш нынешний состав»
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предпримет попытку подписать Триппьера в январе
11:16 · Англия. Премьер-лига
Все футболки Роналду в онлайн-магазине «МЮ» раскупили за пару часов 1
10:19 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре может стать самым высокооплачиваемым игроком «Вулверхэмптона»
10:16 · Англия. Премьер-лига
Итальянский гранд хочет подписать голкипера «Арсенала» 2
09:37 · Англия. Премьер-лига
Кавани мог сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб АПЛ
09:16 · Англия. Премьер-лига
Опубликована фотография шикарного особняка Роналду в Манчестере 5 фото
09:07 · Англия. Премьер-лига
Фекир обвинил агента в срыве трансфера в «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем
 