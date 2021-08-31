«Ливерпуль» пролонгировал контракт с Хендерсоном

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон продолжит выступления в составе мерсисайдского коллектива.

На официальном сайте «красных» опубликована свежая информация насчёт заключения нового договора с 31-летним капитаном. Центральный полузащитник согласился поставить автограф под документом, регламентирующим его отношения с «Ливерпулем» до лета 2025 года.

Джордан Хендерсон защищает цвета своей нынешней команды уже более десяти лет. Он был приобретён «Ливерпулем» у «Сандерленда» в 2011 году. С той поры Хендо успел выиграть с мерсисайдцами золотые медали АПЛ и Лигу чемпионов. В 394 матчах за клуб английский хав отличился 36 мячами и 64 результативными передачами.