Клопп поставил под сомнения тактические решения Саутгейта в матчах сборной Англии

Во время матчей сборных главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт решился на эксперименты с составом. В частности, он выпустил Трента Александра-Арнольда на позиции центрального полузащитника в игре с Андоррой.

Как следствие, журналисты издания BBC спросили у наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, не задумывался ли он о подобных перестановках, на что получили мгновенный ответ. «Зачем делать лучшего правого защитника в мире полузащитником? Я этого не понимаю», - отреагировал немецкий специалист.

Стоит отметить, что в академии мерсисайдцев футболист поначалу считался именно хавбеком, а на фланг обороны он переместился уже после дебюта за взрослую команду «Ливерпуля».