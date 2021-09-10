Ван Дейк избежал травмы и тренируется в общей группе

Ведущий защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк избежал серьезного повреждения в недавнем поединке за сборную Голландии против команды Турции. Напомним, что в одном из эпизодов матча игрок неудачно столкнулся с соперником, после чего упал на газон.

Как сообщает ESPN, голландец вернулся в расположение мерсисайдцев и занимается в общей группе. Таким образом, Виргил сможет помочь «красным» в предстоящем поединке Премьер-лиги против «Лидса». Встреча пройдет в воскресенье, 12 сентября.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги 30-летний защитник провел три поединка.