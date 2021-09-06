Кейта не может покинуть Гвинею из-за военного переворота в стране

Хавбек «Ливерпуля» Наби Кейта на неопределённое время оказался недоступен Юргену Клоппу.

Гвинейский футболист отправился во время сентябрьской международной паузы помогать сборной своей страны в матчах отбора к чемпионату мира 2022. Однако поединок Гвинея – Марокко не состоялся ввиду событий, происходящих в Конакри. Как известно, военные свергли 83-летнего президента страны Конде.

В «Ливерпуле» прокомментировали ситуацию: «Мы постоянно контактируем с Наби, а также ведём диалог с руководством гвинейской сборной. Наш игрок в безопасности, о нём заботятся. В стране нестабильная ситуация. Мы будем работать над тем, чтобы вернуть игрока».