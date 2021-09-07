Хендерсон – о Беллингхеме: «Фантастический игрок»

Джордан Хендерсон впечатлён прогрессом своего 18-летнего соотечественника и партнёра по сборной Англии Джуда Беллингхема.

«Поистине фантастический игрок. В свои юные годы он демонстрирует небывалую зрелость как на поле, так и вне его пределов. Вам должно быть заметно, насколько этот парень голоден.

Я пытался дать ему всё, что мог. Но сейчас он лучший игрок, и Джуд показал это в больших матчах за «Боруссию».

Даже в столь молодые годы он проявляет свою готовность принимать участие в значимых поединках. В своём текущем возрасте он существенно опережает меня», - цитирует капитана «Ливерпуля» официальный сайт Бундеслиги.