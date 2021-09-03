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Премьер-лига

Каррагер прочит «Ливерпулю» трудности в этом сезоне

03 Сентября 2021 • 17:01 Комментировать (1)
Лидс
...
Ливерпуль
12.09 18:30

По мнению Джейми Каррагера, «красных» ждёт ещё один напряженный сезон по причине возможных травм и вероятного отъезда Салаха и Мане на Кубок африканских наций.

«Я правда считаю, что у «Ливерпуля» есть проблемы с неумением атаковать. Им придется все время поддерживать своих футболистов в форме, что практически невозможно.

Мане и Салах, вероятно, на каком-то этапе сезона покинут их и отправятся на Кубок африканских наций. Не готов сказать, как много матчей они пропустят. Но я правда считаю, что «Ливерпулю» это навредит.

Вероятно, у владельцев проблемы с финансами, это может быть связано с пандемией. Жота хорош, но в прошлом сезоне и он пропустил около четырех месяцев», - приводит слова Каррагера BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
03 Сентября 2021 в 17:51
Как говорят в народе, "типун тебе на язык"!!!
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