Каррагер прочит «Ливерпулю» трудности в этом сезоне

По мнению Джейми Каррагера, «красных» ждёт ещё один напряженный сезон по причине возможных травм и вероятного отъезда Салаха и Мане на Кубок африканских наций.

«Я правда считаю, что у «Ливерпуля» есть проблемы с неумением атаковать. Им придется все время поддерживать своих футболистов в форме, что практически невозможно.

Мане и Салах, вероятно, на каком-то этапе сезона покинут их и отправятся на Кубок африканских наций. Не готов сказать, как много матчей они пропустят. Но я правда считаю, что «Ливерпулю» это навредит.

Вероятно, у владельцев проблемы с финансами, это может быть связано с пандемией. Жота хорош, но в прошлом сезоне и он пропустил около четырех месяцев», - приводит слова Каррагера BT Sport.