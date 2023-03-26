Канчельскис рассказал, когда возглавит новый клуб

Бывший российский футболист, а ныне футбольный тренер Андрей Канчельскис сообщил, что уже скоро вернётся к тренерской работе.

«Скоро, скоро, не переживайте. Скоро я буду работать, заниматься любимым делом. Никого не буду трогать, буду наслаждаться работой», - заявил Канчельскис «Матч ТВ».

Напомним, что в карьере этого известного в прошлом полузащитника было шесть клубов, в которых он работал в качестве тренера. Это российские «Торпедо-ЗИЛ», «Уфа», нижегородская «Волга» и Солярис. Немного Канчельскис потренировал и за рубежом – в латвийской «Юрмале» и клуба «Навбахор» из Узбекистана. С 2020 года тренер находится без клуба.