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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис рассказал, когда возглавит новый клуб

26 Марта 2023 • 10:03 Комментировать
Крылья Советов
...
Оренбург
02.04 14:00

Бывший российский футболист, а ныне футбольный тренер Андрей Канчельскис сообщил, что уже скоро вернётся к тренерской работе.

«Скоро, скоро, не переживайте. Скоро я буду работать, заниматься любимым делом. Никого не буду трогать, буду наслаждаться работой», - заявил Канчельскис «Матч ТВ».

Напомним, что в карьере этого известного в прошлом полузащитника было шесть клубов, в которых он работал в качестве тренера. Это российские «Торпедо-ЗИЛ», «Уфа», нижегородская «Волга» и Солярис. Немного Канчельскис потренировал и за рубежом – в латвийской «Юрмале» и клуба «Навбахор» из Узбекистана. С 2020 года тренер находится без клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
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