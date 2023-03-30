В «Оренбурге» сообщили, что игрокам выплатят двойные премиальные за победу над «Спартаком»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что президент клуба Василий Еремякин одобрил выплату игрокам команды двойных премиальных за победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

Напомним, после этой игры сообщалось, что футболисты могут получить двойные премиальные за свой успех, если такую выплату одобрит президент.

«Президент клуба одобрил двойные премиальные, просто у нас выплаты идут в определённые сроки — не сразу после игры, но Василий Петрович обещал, да», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч команда чешского тренера Марцела Лички проведёт 2 апреля против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.