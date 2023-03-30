Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» сообщили, что игрокам выплатят двойные премиальные за победу над «Спартаком»

30 Марта 2023 • 14:37 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Оренбург
1 1.97 X 3.70 2 3.65
02.04 14:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что президент клуба Василий Еремякин одобрил выплату игрокам команды двойных премиальных за победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

Напомним, после этой игры сообщалось, что футболисты могут получить двойные премиальные за свой успех, если такую выплату одобрит президент.

«Президент клуба одобрил двойные премиальные, просто у нас выплаты идут в определённые сроки — не сразу после игры, но Василий Петрович обещал, да», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч команда чешского тренера Марцела Лички проведёт 2 апреля против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Василий Еремякин Дмитрий Андреев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
30 Марта 2023 в 14:47
ай воц што губль-живатвагяшый делаец.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
15:43 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию об интересе «Наполи» к Дивееву
15:42 · Россия. Премьер-лига
РФС рассказал о реформе компенсационных выплат за подготовку футболистов
15:33 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Не люблю смеяться»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил игру «Урала»
15:25 · Россия. Премьер-лига
«Наполи» заинтересован в переходе Дивеева
15:23 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о кадровой ситуации в «Зените»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт призвал бережно относиться к Пиняеву, чтобы не повторилась история Черенкова
14:37 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили, что игрокам выплатят двойные премиальные за победу над «Спартаком» 1
14:33 · Россия. Премьер-лига
Талалаев получит от 4 до 6 окладов после увольнения из «Торпедо»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Силкин объяснил, почему Захарян стал не таким ярким на поле 1
14:20 · Россия. Премьер-лига
Ермаков считает, что 2DROTS мог бы выступать в Первой лиге
14:14 · Россия. Премьер-лига
Представитель Тюкавина ответил на вопрос об интересе к игроку из Европы
14:08 · Россия. Премьер-лига
Письмо об упрощении Fan ID направлено правительству – известны детали
14:05 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Говорили Захаряну: «Какой «Челси»? Тут сиди!»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Ахмат» ничуть не слабее «Спартака»
Все новости
Рекомендуем