Игрок «Оренбурга» Мансилья: «Мы так высоко только благодаря Личке»

Полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья назвал секрет успеха южноуральской команды в текущем сезоне РПЛ. По его мнению, «Оренбург» держится в первой восьмёрке благодаря качественной работе главного тренера команды Марцела Лички.

«Очень рад, что «Оренбург» продлил контракт с Личкой. Он очень хороший тренер и очень амбициозный. Только благодаря ему «Оренбург» так высоко идёт в чемпионате — это всё из-за тренера», - заявил Мансилья «Чемпионату», добавив, что хотел бы скорее перейти в «Оренбург» на постоянной основе.

В последних двух турах Премьер-лиги оренбуржцы одержали две победы с общим счётом 6:0. Сначала разгромили на выезде «Сочи» в рамках 19 тура (4:0), а в минувшую субботу уверенно дома обыграли московский «Спартак» - 2:0. В турнирной таблице подопечные Лички идут на седьмом месте, набрав 31 очко.