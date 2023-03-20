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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Оренбурга» Мансилья: «Мы так высоко только благодаря Личке»

20 Марта 2023 • 19:30 Комментировать
Крылья Советов
...
Оренбург
02.04 14:00

Полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья назвал секрет успеха южноуральской команды в текущем сезоне РПЛ. По его мнению, «Оренбург» держится в первой восьмёрке благодаря качественной работе главного тренера команды Марцела Лички.

«Очень рад, что «Оренбург» продлил контракт с Личкой. Он очень хороший тренер и очень амбициозный. Только благодаря ему «Оренбург» так высоко идёт в чемпионате — это всё из-за тренера», - заявил Мансилья «Чемпионату», добавив, что хотел бы скорее перейти в «Оренбург» на постоянной основе.

В последних двух турах Премьер-лиги оренбуржцы одержали две победы с общим счётом 6:0. Сначала разгромили на выезде «Сочи» в рамках 19 тура (4:0), а в минувшую субботу уверенно дома обыграли московский «Спартак» - 2:0. В турнирной таблице подопечные Лички идут на седьмом месте, набрав 31 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Брайан Мансилья
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