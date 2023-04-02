Писарский «бывшим» не забил, а «Крылья Советов» так и не смогли дожать «Оренбург»

Самарские «Крылья Советов» и «Оренбург» сошлись в рамках чемпионата России. Встреча 21-го тура РПЛ состоялась 2 апреля на стадионе «Самара Арена».

На матч против бывшей команды Владимир Писарский вышел только на полчаса. В старте его не оказалось из-за микроповреждения. Но быстро забить «Оренбургу» и без Сычевого, коим он был в бытность игроком этой команды. За Писарского отдувался другой талантливый форвард – Дмитрий Цыпченко. Момент для него создал Костанца, накрывший соперника у штрафной площади. За две передачи мяч доставили Дмитрию и тот с угла вратарской площади технично перекинул голкипера – 1:0.

После быстрого гола Самары надолго наступило затишье, нарушил которое только Воробьёв, и только на исходе получаса игры. Почему-то Дмитрию после нехитрого дриблинга дали свободно пройти сквозь трёх защитников. Воробьёв получил пас от Ковалёва, просочился в штрафную площадь прямо по центру и точно пробил – 1:1. Ничейный счёт на табло держался долго, однако какие попытки его пошатнуть предпринимали «Крылья Советов».

Смачный удар Романа Ежова с линии штрафной площади приняла на себя перекладина. Амир Рахманович из убойной позиции бил после навеса Горшкова, но не смог попасть в пустой угол с трёх метров. На невероятные моменты Самары отвечал и Оренбург, но вообще гораздо тише вели себя гости. Воробьёв по лекалам первого гола заходил на дубль – опять раскидал финтами двух защитников и пробил с линии штрафной площади. На этот раз Иван Ломаев справился с угрозой.

Игра заметно поскучнела с течением времени. Команды подустали, атаки стали напоминать навал без особой идеи. Правда, и в таком стиле могли забивать «Крылья Советов». После сумбурного углового Гарре замыкал дальнюю штангу – попал в распластавшегося защитника. Далее был навес Бэйла, борьба и перспективный удар Цыпченко. Мяч взмыл вверх, опустившись на сетку ворот.

Самым опасным моментом стал удар Костанцы, откликнувшегося на кросс с правого края. Но тогда чудеса реакции продемонстрировал Сысуев. Так и не изменился ничейный счёт, навесной навал «Крыльев» плодов не дал, и они разделили очки с «Оренбургом».