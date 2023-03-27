Личка назвал задачу на матч «Оренбурга» с «Крыльями»

Чешский наставник «Оренбурга» Марцел Личка назвал задачу своей команды в грядущем матче южноуральцев против соседей из Самары – «Крыльев Советов».

«Сегодня концентрируемся уже на следующей игре, наша задача — в воскресенье в Самаре показать ту же интенсивную игру, которая и была в игре со «Спартаком». И биться за счастливый исход!», - цитирует Личку «Матч ТВ».

Напомним, игра «Оренбурга» против «Крыльев» намечена на воскресенье, 2 апреля. И если подопечные Лички отпраздновали успех в двух последних матчах чемпионата России с общим счётом 6:0, то «Крылья Советов» Игоря Осинькина результатами совсем не радуют, проиграв все три матча марта в рамках Премьер-лиги.

Оренбуржцы же ранее разгромили «Сочи» (4:0) и уверенно обыграли столичный «Спартак» (2:0).