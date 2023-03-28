Игрок «Оренбурга» Вера ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит»

Игрок «Оренбурга» Лукас Вера высказался о возможном переходе в петербургский «Зенит».

«Согласился бы я на переход в «Зенит», если бы позвали? Сейчас мне все нравится в «Оренбурге»: команда, партнёры, город. В конце сезона, если поступит предложение, можно будет поговорить о будущем», — заявил аргентинский полузащитник в интервью изданию Sport24.

В текущей кампании 25-летний Вера провёл в футболке «Оренбурга» 21 матч, забив один мяч при пяти ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в два с половиной миллиона евро. В составе клуба РПЛ Лукас выступает с лета прошлого года, перейдя из «Лануса».