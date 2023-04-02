«Крылья Советов» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 21-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - Оренбург
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Протокол игры
|(1:0) Цыпченко Дмитрий9'
Ломаев Иван•Бейл Гленн•Гапонов Илья•Евгеньев Роман•Горшков Юрий•Гарре Бенжамин•Витюгов Максим•Костанца Фернандо•Ежов Роман•Цыпченко Дмитрий•Рахманович Амер
Сысуев Николай•Эктов Александр•Перес Матиас•Сиваков Михаил•Стаматов Матео•Флорентин Сесар Габриэль•Башич Иван•Вера Лукас Габриэль•Ковалёв Юрий•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Мансилья Брайан Эсекиэль
02 апреля. Стадион "Солидарность Арена".
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