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Агент Лички назвал причину перехода Писарского из «Оренбурга» в «Крылья Советов»

22 Марта 2023 • 14:48 Комментировать
Крылья Советов
...
Оренбург
02.04 14:00

Сергей Новиков, агент главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, рассказал, почему нападающий Владимир Писарский перешёл в «Крылья Советов» минувшей зимой.

Агент признался, что его, как и многих других людей, удивил выбор футболиста. Новиков предположил, что причиной такого решения Писарского стали условия личного контракта, предложенные ему в самарском клубе.

«Что бы там футболисты ни говорили про смену обстановки и так далее, они всё равно лукавят. Мне сложно поверить в то, что мечтой всей его жизни было играть именно в Самаре», — цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 27-летний Писарский провёл за «Оренбург» и «Крылья Советов» в общей сложности 25 матчей, в которых забил 20 голов и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Новиков Оренбург Марцел Личка Владимир Писарский
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