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В «Оренбурге» сообщили, что в клуб по Гойковичу никто не обращался

31 Марта 2023 • 15:04 Комментировать
Крылья Советов
...
Оренбург
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02.04 14:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что в клуб по поводу возможного подписания защитника Ренато Гойковича пока никто не обращался.

«Запросов по Гойковичу в клубе нет, ничего официально не поступало. Сами всё из прессы узнаём», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему боснийцу проявляет ЦСКА. Действующий контракт Гойковича с «Оренбургом» рассчитан до лета нынешнего года. Рыночная стоимость защитника сейчас оценивается в 900 тысяч евро.

В текущем сезоне Гойкович провёл за «Оренбург» 18 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев Ренато Гойкович
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