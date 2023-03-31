В «Оренбурге» сообщили, что в клуб по Гойковичу никто не обращался

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что в клуб по поводу возможного подписания защитника Ренато Гойковича пока никто не обращался.

«Запросов по Гойковичу в клубе нет, ничего официально не поступало. Сами всё из прессы узнаём», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему боснийцу проявляет ЦСКА. Действующий контракт Гойковича с «Оренбургом» рассчитан до лета нынешнего года. Рыночная стоимость защитника сейчас оценивается в 900 тысяч евро.

В текущем сезоне Гойкович провёл за «Оренбург» 18 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.